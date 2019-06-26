Дрон-наноразведчик показали на «Армии-2019»

Технополис «Эра» представил на форуме «Армия-2019» две модификации дрона-наноразведчика.

Аппарат, разработанный компанией «Децима» и специалистами «Эры», представляет собой квадрокоптер размером с ладонь. Один из вариантов дрона способен передавать «живую» картинку происходящего, а второй способен при помощи дальномера определять расстояния и составлять карту помещения. Оба беспилотника способны нести груз до 15 грамм и летать на расстояние до двух километров.

При этом аппараты могут как управляться оператором, так и летать в автономном режиме.

«Дроны можно спокойно расширить до группы беспилотников, то есть это роевой интеллект. В дальнейшем такие планы», – передает ТАСС слова представителя технополиса.

Напомним, во вторник на форуме «Армия-2019» показали беспилотник в виде совы, новейший российский беспилотник «Корсар» и боевой модуль «Нарцисс».

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