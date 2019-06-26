Обозначены сроки начала строительства первого вертолетоносца в России

Техническое проектирование двух универсальных десантных кораблей (УДК), которые могут нести по 15-20 вертолетов, начнется с 2020 года, а строительство головного корабля – с 2021 года.

«В ближайшие месяцы, но не позднее конца года, Минобороны завершит формирование тактико-технического задания (ТТЗ) на УДК и направит его в Объединенную судостроительную корпорацию. В ГПВ-2027 включены два УДК, аванпроект подготовлен, техническое проектирование начнется в 2020 году, строительство головного корабля – в 2021 году», – рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах форума «Армия-2019», передает ТАСС.

Отмечается, что головные исполнители работ пока не определены.

Ранее на форуме «Армия-2019» стало известно о начале работ по созданию в России самолета непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя, аналогов американских AC-130.