Обозначены сроки начала строительства первого вертолетоносца в России

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26 июня, среда  |  Последнее обновление — 09:45  |  vz.ru
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Атака США на Иран вызовет всемирный «нефтяной голод»

Загадочные атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе – еще цветочки. Ягодки могут быть связаны с военным конфликтом Ирана и СШАФото: AP/ТАСС
Новости из Персидского залива все тревожнее - Иран уже начал сбивать американские беспилотники. Если дело дойдет до открытого военного столкновения - по какому сценарию США будут атаковать персидское государство? Чем ответит на это Иран и как этот военный конфликт отразится на нефтяном рынке - в частности, с точки зрения снабжения нефтью всей остальной планеты? Подробности...
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Губернаторов отправили на дорожные работы

Губернаторы «на кончиках пальцев» ощутили специфику дорожных работФото: Максим Григорьев/ТАСС
Как научить регионы строить качественные дороги, страховщиков снизить стоимость ОСАГО, а водителей заинтересовать соблюдать правила дорожного движения? В подмосковном Солнечногорске в рамках подготовки к заседанию Госсовета, посвященного развитию автодорог, губернаторов учили класть асфальт и перенимать удачный опыт развития дорожной сети в соседних регионах и за границей. Подробности...
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Спецназ ГРУ превращают во «второй сорт»

Спецназ ГРУ - краса и гордость российских Вооруженных сил, но сегодня его подготовка оказалась под угрозойФото: Александр Рюмин/ТАСС
Прогремевший весной скандал вокруг курсантов знаменитого десантного училища в Рязани оказался только верхушкой айсберга. К такому выводу пришел обозреватель газеты ВЗГЛЯД – бывший офицер спецназа, который лично съездил в училище. Выяснилось, что происходящее прямо касается проблем с подготовкой офицеров для самых элитных частей и соединений Вооруженных сил – спецназа ГРУ. Подробности...
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Москва напугала Украину в ПАСЕ

Спустя пять лет после своего мятежа зачинщики евромайдана убедились в лицемерии ЕвропыФото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Возвращение России в ПАСЕ вызвало панику и истерику в Киеве. По стране нанесен «мощнейший дипломатический удар», Евросоюз перестал быть гарантом ее безопасности. Так Порошенко и политики постмайданной Украины расценили решение восстановить права России в ассамблее. При этом они правы – Украина действительно успела надоесть Европе за последние пять лет. Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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В Германии идет тихая гражданская война

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Что-то странное происходит в Дойчланд. Все вдруг начали бороться с крайне правыми – вплоть до загадочных смертей. Тогда как реальная угроза стране, да и миру – исходит от крайне левых. Стреляют и те, и другие. Подробности...

Эрдоган попал в сложную ситуацию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Партия Реджепа Эрдогана проиграла выборы в Стамбуле – второй раз подряд за три месяца. И это поражение уже называют началом конца правления турецкого султана. Подробности...

Краткая хрестоматия американской синофобии

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
У России нет другого выбора, кроме упрочения собственного суверенитета и формирования третьего центра силы в мире. Иначе мы станем просто ареной прокси-противостояния Китая и США. А это противостояние уже началось. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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      В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкой
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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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            26 июня 2019, 09:30

            Текст: Анастасия Воробьева

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            Техническое проектирование двух универсальных десантных кораблей (УДК), которые могут нести по 15-20 вертолетов, начнется с 2020 года, а строительство головного корабля – с 2021 года.

            «В ближайшие месяцы, но не позднее конца года, Минобороны завершит формирование тактико-технического задания (ТТЗ) на УДК и направит его в Объединенную судостроительную корпорацию. В ГПВ-2027 включены два УДК, аванпроект подготовлен, техническое проектирование начнется в 2020 году, строительство головного корабля – в 2021 году», – рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах форума «Армия-2019», передает ТАСС.

            Отмечается, что головные исполнители работ пока не определены.

            Ранее на форуме «Армия-2019» стало известно о начале работ по созданию в России самолета непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя, аналогов американских AC-130.


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