Новая акция протеста началась у парламента в Тбилиси

Группа молодых людей в Тбилиси вышла к парламенту на очередную акцию протеста.

По больше части у парламента собралась молодежь, их гораздо меньше, чем в предыдущие дни, передает РИА «Новости».

Участники митинга выразили протест, когда к их акции попытались присоединится представители грузинской оппозиции – Гиви Углава, Гоги Бокерии, Заал Удумашвили и Цохне Майсурадзе. По словам митингующих, политикам не место на акции.

Отмечается, что вокруг места проведения митинга дежурят сотрудники полиции и бригады скорой помощи.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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Кроме того, протестующие требуют отставки министра МВД Грузии и новых выборов в парламент.

Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают антироссийские акции. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Во время столкновений полиции и радикалов пострадали 240 человек. В больницах пока остаются 52, в том числе двое в реанимации.

Грузия пригрозила «принципиальным» ответом на указ Путина о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. В Кремле пояснили, что это вынужденная рестрикция на ситуацию, сложившуюся после начала беспорядков в Тбилиси.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.