Грузинский банкир предложил платить за украинских туристов

Учредитель крупнейшего грузинского банка ТВС Мамука Хазарадзе заявил, что готов оплатить десять чартеров грузинских авиакомпаний из Киева в Тбилиси, чтобы завезти украинских туристов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, прекращение с 8 июля авиасообщения с Россией «скажется на туристическом сезоне», в связи с чем «для поддержки грузинской туристической индустрии» он готов от имени «ТВС холдинга» профинансировать эти полеты.

Грузинские эксперты говорят, что потери авиаиндустрии и туристической сферы страны от ограничений России могут составить до 1 млрд долларов.

Тем временем в Тбилиси возобновилась акция протеста перед парламентом на проспекте Руставели, где по следам посещения страны депутатов Госдумы требуют отставки министра МВД Грузии и новых выборов в парламент.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.

А также пыталась понять, что произошло с «грузинским гостеприимством».