В Кремле назвали условие возобновления полетов в Грузию

Запрет на авиационные перелеты в Грузию из России продлится до тех пор, пока ситуация с безопасностью россиян в этой стране не будет взята под контроль, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«В Грузии должна нормализоваться ситуация и исчезнуть как таковая малейшая угроза для наших граждан перед тем, как это решение может быть пересмотрено президентом», – приводит его слова ТАСС.

Песков добавил, что решение приостановить авиасообщение связано с экстремистскими проявлениями в Грузии, которые имеют антироссийскую направленность. По его словам, такие проявления могут быть направлены против российских граждан, находящихся в республике в качестве туристов.

«Мы не можем позволить себе, чтобы жизням наших туристов что-то угрожало», – заявил он.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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В пятницу президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. В Кремле пояснили, что это вынужденная рестрикция.

В Грузии сейчас находятся около 5-7 тыс. организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.

Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают акции протеста после выступления российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте. Митингующие требуют отставки главы МВД республики Георгия Гахарии, проведения досрочных выборов в парламент по пропорциональной системе, а также освобождения всех 305 задержанных при разгоне митинга.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.