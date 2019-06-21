Российский депутат рассказал, как оказался в кресле главы парламента Грузии

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал о событиях, приведших к протестам перед зданием грузинского парламента.

Гаврилов сообщил, что в кресло главы парламента его посадила грузинская сторона «согласно протоколу подобных мероприятий», передает «Коммерсант».

Он напомнил, что уже занимал почетное кресло в других странах и это никогда не вызывало проблем.

После они с генсекретарем Межпарламентской ассамблеи – «депутатом греческого парламента» – пополам заняли места в президиуме.

«Мы корректно начали вести мероприятие», – указал Гаврилов.

Однако во время перерыва в здание ворвались радикалы: они заняли президиум и уничтожили документы. Делегациям пришлось покинуть парламент и завершить заседание в гостинице.

Гаврилов добавил, что ему угрожали расправой и даже ударили.

Он также назвал «ложью и провокацией» появившуюся в СМИ информацию о том, что воевал в Абхазии: «Никогда и нигде я не участвовал в боевых действиях, не носил оружия».

Напомним, протесты начались в Тбилиси в четверг. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент.

К радикалам присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства.

Спецназ разогнал участников беспорядков, применив водометы, слезоточивый газ и открыв стрельбу резиновыми пулями. В ходе беспорядков пострадали почти 40 правоохранителей и 17 протестующих.

МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке госпереворота.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили из-за протестов прервала рабочий визит в Минск.

Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили использовал депутата Госдумы для госпереворота.