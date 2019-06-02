Испытания новой китайской ракеты сняли на видео

Испытания китайской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового поколения сняли на видео, пишут СМИ.

По данным Defence Blog, на записи запечатлена ракета JL-3, она предназначена для запуска с подводных лодок, передает «Российская газета».

New Chinese submarine-launched ballistic missile spotted on test in the Bohai Bayhttps://t.co/9DB5K6JfGX pic.twitter.com/O3UEx1ZxnH — Defence blog (@Defence_blog) 2 июня 2019 г.

Отмечается, что снаряд был запущен с борта подводной лодки 2 июня из бухты Бохай у полуострова Шаньдун. Пуск наблюдали рыбаки и очевидцы на суше, видео опубликовано в соцсетях.

Твердотопливная МБР JL-3 имеет дальность полета 12-14 тыс. километров и может нести до 10 термоядерных боеголовок, первое испытание прошло в декабре 2018 года.

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