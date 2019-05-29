США заявили о способности Китая удвоить ядерный арсенал в ближайшие годы

Глава разведывательного управления минобороны США (РУМО) генерал Роберт Эшли заявил, что Китай в ближайшие 10 лет удвоит свой запас ядерного оружия.

«За следующие 10 лет Китай, скорее всего, увеличит по меньшей мере в два раза свой ядерный арсенал. Сейчас идет самое быстрое увеличение и диверсификация ядерного арсенала в истории Китая», – рассказал генерал на выступлении в Гудзоновском институте, передает ТАСС.

Эшли добавил, что в 2018 году Китай провел больше запусков баллистических ракет в учебных и испытательных целях, чем все остальные страны мира вместе взятые.

В начале мая американский президент Дональд Трамп заявлял, что планирует заключить «ядерную сделку» с Россией и Китаем.

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