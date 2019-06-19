В Киеве выступили против возвращения харьковскому проспекту имени Жукова

Власти Харькова должны пересмотреть свое решение о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект имени советского маршала Георгия Жукова, заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

«Я предлагаю, чтобы бы мы... обратились к депутатам Харьковского горсовета... к мэру Харькова (Геннадию) Кернесу с тем, чтобы они пересмотрели свое незаконное решение и приняли решение о возобновлении названия имени генерала Петра Григоренко», – цитирует Кириленко РИА «Новости».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил разработать соответствующее решение правительства.

Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что мэр Харькова Геннадий Кернес лично будет отвечать за «нарушение закона» из-за подписания решения о переименовании проспекта.

«Харьковский городской совет проголосовал за переименование проспекта Григоренко на проспект Жукова. То есть пошел на нарушение закона, спрятавшись за принцип коллективной безответственности. Если решение будет подписано мэром Кернесом, наступит время для его персональной ответственности за нарушение закона», – написал Вятрович в Facebook.

В свою очередь, Украинский институт национальной памяти намерен обжаловать решение горсовета в суде и потребовать от генпрокуратуры Украины возбуждения уголовного дела.

Как отмечают в институте, решение горсовета противоречит украинскому законодательству, поэтому мэр Харькова не должен его подписывать.

Ранее жители Харькова поддержали петицию с предложением вернуть одному из проспектов его историческое название – имени маршала Жукова. После этого Харьковский горсовет проголосовал за возвращение проспекту Григоренко имени Жукова.

Напомним, в рамках начавшейся на Украине в 2015 году декоммунизации были переименованы тысячи географических и прочих объектов, а тысячи памятников снесены (1300 из них являлись памятниками Владимиру Ленину). На Украине декоммунизировали даже хлеб.

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