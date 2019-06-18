Лидер партии Зеленского назвал оружие для возвращения Донбасса

Власти Украины собираются возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса «информационным оружием», а не «пушками», заявил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

«Информационное оружие в рамках «гибридной войны» является гораздо страшнее и действенней, нежели пушки, снаряды, ракеты или танки. Так и возвращать нужно будет этим же оружием – информационно доносить до временно оккупированных территорий и людей, которые там живут, о том, что мы их любим и хотим, чтобы они вернулись, и что они такие же, как и мы, граждане этой страны», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что несмотря на произошедшее в Донбассе уверен в том, что удастся «по всей территории» Украины «поставить желто-синий флаг».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы начать разговор с президентом России Владимиром Путиным с фразы: «Начнем с того, что Донбасс и Крым – это Украина».

Он также заявил, что Киев доверяет Минскому процессу.