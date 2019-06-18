Зеленский придумал начало первого разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем заговорит при встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Во время интервью журналист немецкого издания Bild спросил у Зеленского, что он скажет Путину при первой встрече.

«Начнем с того, что Донбасс и Крым – это Украина», – ответил Зеленский, добавив, что надеется на скорое возвращение полуострова.

Касаясь урегулирования ситуации в Донбассе, политик отметил, что его цель состоит в том, чтобы «принести мир на Украину дипломатическим путем», передает РИА «Новости».

«До настоящего момента мы доверяем Минскому процессу. Мы надеемся, что это решение. Мы по-новому запускаем его, чтобы вести переговоры о перемирии и освобождении пленных. Но мы не можем ждать еще пять лет, потому что украинцы гибнут каждый день. Если нам придется, мы будем рассматривать любую другую возможность вести переговоры, либо в нормандском формате, либо в каком-либо другом», – отметил украинский президент.

В начале июня Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией и выполнять Минские договоренности.

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