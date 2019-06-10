Газеты «Ведомости», «Коммерсант» и РБК про дело Голунова продают за 15 тыс. рублей

Пользователи Сети начали продавать газеты «Коммерсант», РБК и «Ведомости», вышедшие в понедельник с одинаковой первой страницей в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Так, на интернет-сервисе частных объявлений «Авито» продавцом выступил пользователь по имени Роман. Три газеты он продает за 15 тыс. рублей. До этого Роман продавал приставку Apple TV, смартфоны, костюм Black Star и другие предметы, пишет «Ридус».

Тем временем в Сети пожаловались, что во многих киосках Москвы закончились газеты «Коммерсант», «Ведомости» и РБК, вышедшие с одинаковой первой страницей в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

«Один ларек оказался пуст, во втором (на другом конце улицы) купила РБК, в третьем (еще через остановку хода) – последний «Коммерсант». «Ведомости» до Коптево не доходят. Объясняла кассиршам во всех трех киосках, почему у них сегодня просят только эти газеты», – написала krishna punk.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на своих корреспондентов, к полудню в Москве и в Санкт-Петербурге был раскуплен весь тираж этих газет.

Напомним, Голунов обвиняется в попытке сбыта наркотиков, при этом тест на наркотики журналиста показал отрицательный результат. В настоящее время корреспондент находится под домашним арестом и заявляет о своей невиновности.

По данным полиции, Голунов попал в разработку оперативников еще в начале марта. В УВД по Западному округу Москвы отметили, что полицейские не знали о роде занятий подозреваемого.

Дело Голунова вызвало большой резонанс в журналистской среде. Однако вместе с призывами тщательного контроля за ходом расследования звучат призывы воздерживаться от давления на следствие.

«Здесь же мы видим манипулирование общественным мнением. Ни в коем случае правосудие не должно быть избирательным. И неважно, о ком идет речь – это журналист, композитор или сантехник. Если человек распространял наркотики – он должен сидеть в тюрьме. Если он их не распространял – в тюрьме должны сидеть те, кто сфабриковал это дело. Но в этой истории кто-то должен понести наказание», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Шота Горгадзе.