Шойгу запретил принудительное включение детей в «Юнармию»

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что выявлены случаи формального зачисления детей в «Юнармию» и принудительного включения в организацию детей офицеров; по мнению главы ведомства, подобные случаи недопустимы.

«Встречаются случаи подмены реальной работы изображением кипучей деятельности, показухой и увлечением статистикой. Вместо конкретных занятий с детьми отдельные работники ограничиваются торжественным вручением значков, вписывают фамилии в единую систему учета «Юнармии» и громко рапортуют о ее расширении», – пояснил министр, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что подобные случаи категорически недопустимы.

Шойгу добавил, что дети вступают в движение для изучения истории, географии, участия в экспедициях, соревнованиях, а вместо этого им дают лишь регистрационный номер и возможность присутствовать на открытии памятника.

Министр отметил, что в такой работе не должно быть места «палочной системе учета». Глава ведомства поручил Главному военно-политическому управлению и региональным штабам движения незамедлительно реагировать на проявления формализма.

Шойгу также рассказал о случае принудительного включения в «Юнармию» детей офицеров.

«Нами выявлен случай, когда один из начальников дал поручение в обязательном порядке записать детей офицеров в юнармейцы, тем самым делая из добровольного движения – принудительное. Важно понимать, что нельзя стать патриотом по разнарядке», – заключил министр.