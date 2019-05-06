Скворцова рассказала о состоянии командира сгоревшего «Суперджета»

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что командир сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 находится в состоянии средней степени тяжести.

«В институте Склифосовского находится командир корабля, второй пилот и бортпроводница. У них состояние средней тяжести. В основном связано с отравлением продуктами горения и с очень серьезной шоковой реакцией», – цитирует Скворцову РИА «Новости».

На ваш взгляд Вы боитесь летать на самолетах? Да

Нет



Напомним, в воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. В тот момент на борту находились 78 человек. По данным СК России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, госпитализированы девять пострадавших. Причиной гибели большинства пассажиров стало отравление продуктами горения.

После катастрофы власти Мурманской области объявили трехдневный траур и пообещали близким погибших выплатить по 1 млн рублей.

Ранее стало известно о подвиге погибшего бортпроводника, спасавшего пассажиров из хвостовой части самолета, его семье выплатят пять млн рублей.

Позже были названы основные версии трагедии, среди которых недостаточная квалификация пилотов, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.