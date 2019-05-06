Семье погибшего бортпроводника «Суперджета» выплатят 5 млн рублей

Глава Минтранса Евгений Дитрих подтвердил, что бортпроводник «Аэрофлота» Максим Моисеев погиб в катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, его семье выплатят 5 млн рублей, такие же выплаты могут получить родственники погибших пассажиров.

«...И третий тип выплаты – это, собственно, выплата авиакомпании, в ближайшее время на совете директоров «Аэрофлота» мы рассмотрим проект решения об осуществлении таких выплат. Предварительно предложение по выплате семьям погибших, включая погибшего бортпроводника, в объеме по пять миллионов рублей», – сказал Дитрих, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что бортпроводника звали Максим Моисеев.

Ранее сообщалось о подвиге погибшего бортпроводника Максима Моисеева, спасавшего пассажиров в хвостовой части самолета.

Как сообщили в СК, среди версий трагедии в Шереметьево следователи рассматривают недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб. Большинство отравилисьпродуктами горения. Тела всех погибших уже извлечены из самолета, для их опознания будет проведена генетическая экспертиза.