Песков прокомментировал авиакатастрофу в Шереметьево

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя трагедию в Шереметьево, заявил, что запрет на полеты Sukhoi Superjet 100 является прерогативой специалистов, пока таких решений не принималось.

«Это не прерогатива президента – принимать решения в пользу приостановки или продолжения полетов самолетов той или иной модели или той или иной марки. Это могут делать только специалисты и специальные авиационные органы Российской Федерации. Мы с вами знаем, что пока каких-либо решений на этот счет не принималось», – сказал Песков, отвечая на вопрос, считает ли президент Владимир Путин, что полеты Sukhoi Superjet нужно приостановить.

Он добавил, что нужно дождаться официальных заключений комиссий о том, что именно стало причиной авиационного происшествия в Шереметьево, передает РИА «Новости».

Песков добавил, что Путин в рабочем режиме продолжает получать доклады об авиакатастрофе в Шереметьево.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что не располагает информацией о том, обсуждается ли вопрос объявления траура на общенациональном уровне из-за катастрофы.

Ранее министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что оснований для приостановки полетов Sukhoi Superjet 100 после ЧП в аэропорту Шереметьево нет.

Напомним, в воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб, госпитализированы девять пострадавших. Причиной гибели большинства пассажиров стало отравление продуктами горения.

Позже были названы основные версии трагедии, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.