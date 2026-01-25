Житель Махачкалы рассказал о спасении матери с ребенком из тонущей машины

Tекст: Ольга Иванова

Житель Махачкалы Асадулла Магомедов поделился подробностями спасения женщины и ребенка из автомобиля, который упал в канал, передает РИА «Новости». По его словам, инцидент произошел вечером, когда он возвращался домой и заметил легковушку в воде. Из салона доносились крики о помощи, и Магомедов сразу решил действовать.

Сначала он хотел прыгнуть в воду, но увидел трубу, к которой автомобиль приближался. «Подумал: если до трубы машина доплывет, то можно ребенка вытащить. Залез на трубу и кричал, чтобы вытянули ребенка. Когда схватил ребенка, больше всего боялся, что его зажмет между трубой и машиной. Как-то пытался балансировать, его на весу держать и самому не упасть», – рассказал Магомедов.

К спасательной операции присоединились еще двое мужчин, что, по словам Магомедова, добавило ему уверенности. Машина продолжала двигаться по каналу, и вскоре мужчины построили «цепочку», чтобы помочь выбраться и взрослым пассажирам. Женщину удалось вытащить из воды, а водитель сумел выбраться самостоятельно.

Магомедов подчеркнул, что не считает себя героем, и уверен, что на его месте так поступил бы каждый. Он отметил, что просто оказался рядом в нужный момент и не мог остаться в стороне.

Напомним, в воскресенье в Махачкале прохожие вытащили женщину с ребенком из машины, которая упала в канал имени Октябрьской революции.



