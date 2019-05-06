Минтранс не нашел оснований для приостановки полетов SSJ 100

Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что оснований для приостановки полетов Sukhoi Superjet 100 после ЧП в аэропорту Шереметьево нет.

«Нет оснований», – сказал Дитрих, отвечая на вопрос журналистов, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расшифровку самописца самолета.

«МАК расшифровывает параметрический самописец», – сказал Дитрих, уточнив, что по речевому самописцу работа еще ведется.

Министр также отметил, что «следователи свою часть мероприятий по борту и всем событиям завершили, сейчас на полосе и воздушном судне работает Межгосударственный авиационный комитет, я надеюсь, что сегодня в течение дня эти мероприятия будут завершены». После этого ожидается открытие второй взлетно-посадочной полосы в Шереметьево.

Напомним, в воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. В тот момент на борту находились 78 человек. По данным СК России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек. Госпитализированы 9 пострадавших.

После катастрофы власти Мурманской области объявили трехдневный траур и пообещали близким погибших выплатить по 1 млн рублей. Они также предостерегли от перевода средств мошенникам.

Ранее о том, что происходило на борту рассказала стюардесса Татьяна Касаткина. Также стало известно о подвиге погибшего бортпроводника Максима Моисеева, спасавшего пассажиров из хвостовой части самолета, его семье выплатят 5 млн рублей.

Причиной гибели большинства пассажиров стало отравление продуктами горения.

Позже были названы основные версии трагедии, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.