Определена схема выплат пострадавшим и семьям жертв авиакатастрофы в Шереметьево

Глава Минтранса Евгений Дитрих доложил председателю российского правительства Дмитрию Медведеву о выплатах пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьево.

«Руководитель правительственной комиссии по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших и ликвидации последствий крушения SSJ-100, министр транспорта Евгений Дитрих доложил председателю правительства о ходе работы комиссии. В частности, он проинформировал о том, что выплаты пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы будут осуществляться по линии авиакомпании «Аэрофлот», страховых компаний и регионов РФ», – сказали в пресс-службе российского правительства, передает РИА «Новости».

В частности, министр заявил, что семьи всех погибших в катастрофе получат из бюджета Московской области по 1 млн рублей. «Сегодня получено подтверждение от Московской области. Соответственно, погибшим жителям Московской области будут выплачены суммы в объеме 2 миллионов рублей, пострадавшим от Московской области – по 500 тыс. рублей. Остальным погибшим Московская область выплатит по 1 миллиону рублей, пострадавшим – по 500 тыс. рублей», – заявил Дитрих.

Кроме того, власти столицы выплатят семьям погибших в катастрофе москвичей по 1 млн рублей, пострадавшим – по 500 тысяч. Решение по выплатам жителям Мурманской области будет принято до конца дня, отметил министр.

Так как в потерпевшем катастрофу самолете летели жители других регионов, Минтруд в понедельник направит губернаторам этих регионов соответствующие запросы на выплаты, сказал Дитрих.

Он также сообщил, что тела 41 погибшего извлечены из сгоревшего самолета. «У нас с вами 33 выживших пассажира… 27 из них осмотрено врачами не нуждаются в лечении в больнице, шестеро сейчас находится в больнице, один – в «Склифе», четверо – в Вишневского», – отметил он.

По словам Дитриха, прилагаются все усилия к тому, чтобы «поставить на ноги» пострадавших в авиакатастрофе, передает ТАСС.

Дитрих также отметил, что специалисты работают с родственниками погибших в катастрофе. «На сегодняшний момент правительственной комиссией и оперативным штабом проводятся мероприятия по работе с родственниками погибших. Будут организованы и проведены повсеместные генетические экспертизы. Информация по процедурам и порядку проведения будет предоставлена на горячей линии, телефоны которой мы озвучили вчера», – сообщил министр.

Он также заявил, что оснований для приостановки полетов Sukhoi Superjet 100 после ЧП в аэропорту Шереметьево нет.

Как ранее сообщили в СК, среди версий трагедии в Шереметьево следователи рассматривают недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов предположил, что пилоты Sukhoi Superjet 100 не справились с валом технических отказов самолета.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб. Большинство отравились продуктами горения. Тела всех погибших уже извлечены из самолета, для их опознания будет проведена генетическая экспертиза.