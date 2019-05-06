Заслуженный пилот объяснил поведение экипажа сгоревшего «Суперджета»

Пилоты Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в Шереметьево, вероятно, не справились с валом технических отказов самолета, считает заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

«Экипаж действовал грамотно и вполне адекватно сложившейся ситуации. Однако, вероятно, пилоты просто не справились с целой лавиной технических отказов», – предположил эксперт в комментарии Ura.ru.

По его мнению, первоначально исчезла радиосвязь. «Но это не является критической ситуацией. Если пропадает радиосвязь, экипаж переходит на резервный канал. В том случае, если вырубается и он, то остается еще один вариант – аварийный радиокомплекс», – пояснил Попов.

Он полагает, что «на пилотов начала давить масса технических отказов». «Экипаж столкнулся с острым дефицитом времени на принятие решений», – добавил эксперт.

Попов полагает, что решение сажать самолет с полными топливными баками было верным: «Возможно, если бы они полетали еще полчаса, то лайнер загорелся бы прямо в воздухе. Тогда бы уже вряд ли кто-то выжил». Он также не исключил, что система аварийного сброса топлива, которой оснащены самолеты, не работала.

«Может быть, подвела психофизиология. Не секрет, что некоторые пилоты, оказавшись в критической ситуации, впадают в ступор», – добавил Попов.

Как ранее сообщили в СК, среди версий трагедии в Шереметьево следователи рассматривают недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб. Большинство отравилисьпродуктами горения. Тела всех погибших уже извлечены из самолета, для их опознания будет проведена генетическая экспертиза.

О том, что происходило на борту, рассказала стюардесса Татьяна Касаткина. Также стало известно о подвиге погибшего бортпроводника Максима Моисеева, спасавшего пассажиров из хвостовой части самолета.