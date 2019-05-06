Эксперт указал на вероятную ошибку пилотов «Суперджета»

«То ли у экипажа не было возможности уйти на второй круг, то ли хотели посадить любой ценой. Они уже перелетели точку касания. Они садились как на авианосец – без выравнивания, вертикальным ударом», – сказал газете ВЗГЛЯД авиационный эксперт Вадим Лукашевич, комментируя катастрофу SSJ 100 в «Шереметьево».

«В самолет попала молния, в результате чего отключилась автоматика. Современный самолет без автоматики, это, конечно, не кусок железа, но «где-то рядом». Управление такой машиной становится очень тяжелым и неточным, – отметил эксперт в области гражданской авиации Вадим Лукашевич. – Само по себе то, что удар молнии приводит к таким последствиям, это уже плохо, и это техническая причина. Именно поэтому, я считаю, что сейчас, несмотря ни на что, нужно приостановить эксплуатацию всех «суперджетов» для понимания причин и необходимых доработок».

«Потому что любой самолет за всю свою жизнь, 20–30 лет, попадает в грозы многократно, потому там существует специальная система, которая в этом случае не сработала», – добавил эксперт.

Кроме того, эксперт указал на то, что самолет совершал экстренную посадку с полными баками. «Самолет тяжелый: полные баки, он только взлетел. Соответственно, сажали его пилоты с большим весом, с большим превышением по скорости как вертикальной, так и горизонтальной.

На видео он, как говорится, «козлит»,

это гарантированный отскок от полосы, что в нормальной ситуации – гарантированный уход на второй круг. Почему летчики этого не сделали, непонятно».

То ли у экипажа не было возможности, то ли хотели посадить любой ценой, отмечает Лукашевич. «Они уже перелетели точку касания. Они садились как на авианосец – без выравнивания, вертикальным ударом», – полагает эксперт.

«Получается, что при посадке удар был такой силы, что стойки шасси (они крепятся к кессону крыла), фактически прошили крыло насквозь, – рассуждает Лукашевич. – Это видно по кадрам видеозаписи – когда горит верхняя панель крыла, это значит крыло пробито насквозь. Соответственно, стойки подломились, самолет лег на двигатели, из него начало выливаться топливо, его несет по полосе. Еще повезло, что его развернуло, что позволило уйти от лужи разлитого керосина, иначе все было бы гораздо хуже – экипаж не смог бы даже выкинуть спасательные трапы».

Накануне самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб. Большинство отравились продуктами горения. Тела всех погибших уже извлечены из самолета, для их опознания будет проведена генетическая экспертиза.

Среди версий трагедии в Шереметьево Следственный комитет рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия, сообщили в пресс-службе СК.