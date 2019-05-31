Захарова призвала Британию объяснить сообщения о психологических пытках Ассанжа

Сообщения о применении психологических пыток к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в Великобритании требуют объяснения, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«А вот это сильно. Борцы за свободу и права человека что творят-то. Ждем официальных объяснений Королевства», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Так она прокомментировала интервью специального докладчика ООН по пыткам Нильса Мельцера газете Times о том, что симптомы, имеющиеся у Ассанжа, свидетельствуют о том, что он несколько лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.

«У Ассанжа есть все симптомы, характерные для длительного воздействия психологических пыток, включая крайне сильный стресс, хроническую тревожность и глубокую психологическую травму. Все доказательства налицо. Ассанж несколько лет подвергался все более жестоким, бесчеловечным, унижающим человеческое достоинство видам обращения и наказания, совокупное воздействие которых можно охарактеризовать только как психологическую пытку», – заявил Мельцер, встречавшийся с основателем WikiLeaks в тюрьме Белмарш.

Мельцер обвинил Великобританию, США и Швецию в том, что они совместно организовали «непрекращающуюся и ничем не ограниченную кампанию по запугиванию и клевете» против Ассанжа, передает ТАСС.

В четверг WikiLeaks сообщила, что Ассанж перемещен в больничное отделение пенитенциарного учреждения из-за ухудшения состояния здоровья. Врачи диагностировали у него депрессию средней тяжести, инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами, которые стали результатом долгого пребывания в посольстве Эквадора, где он скрылся от британских властей и попросил политического убежища в июне 2012 года.

1 мая суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог. WikiLeaks осудила приговор британского суда, назвав его шокирующим и мстительным. ООН признала приговор Ассанжу несоразмерным. При этом в Скотленд-Ярде подтвердили, что журналист был задержан по запросу властей США.

23 мая министерство юстиции США предъявило основателю WikiLeaks 17 новых обвинений. После этого адвокат основателя WikiLeaks Барри Поллак заявил об угрозе преследования независимых журналистов в США, а Комитет защиты журналистов признал преследование Ассанжа угрозой для СМИ в США.

Кроме того, ордер на арест Ассанжа запросила прокуратура Швеции.

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