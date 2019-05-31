Захарова призвала Британию объяснить сообщения о психологических пытках Ассанжа

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31 мая, пятница  |  Последнее обновление — 10:33  |  vz.ru
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Азия предложила нанести удар по доллару

Азиатским странам предложили создать валютный союз Фото: Truth Leem/Reuters
Надо создать единую азиатскую валюту для торговли между странами. Такое предложение сделал премьер Малазийи. Пойдет ли на это главная экономика в регионе – Китай? И получится ли у азиатов сделать то, что пытались сделать европейцы – создать новую валютную систему в противовес доллару?  Подробности...
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Крупные федеральные проекты сделают Приамурье фасадом России

Орлов призвал амурчан совместно подготовить стратегию развития области на 16 лет впередФото: amur.info
Благодаря крупным проектам федерального масштаба Приамурье стоит на пороге экономического рывка. Об этом заявил губернатор Василий Орлов, выступая по итогам первого года своей работы. Символом успехов региона уже в пятницу должна стать смычка моста через Амур, который свяжет область с Китаем. Тем временем Орлов призвал амурчан принять участие в разработке стратегии развития области до 2035 года. Подробности...
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Путин указал России путь к мировому господству

Виртуальная ведущая Елена, судя по всему, уже научилась узнавать Путина в лицоФото: Михаил Метцель/ТАСС
В четверг Владимиру Путину показали, как Россия может не только догнать, но и обогнать лидирующие в технологическом развитии страны. Этой «волшебной таблеткой» стал искусственный интеллект. Кто будет монополистом в этой сфере, тот станет властелином мира, отметил президент. В каких сферах Россия уже опережает ведущие технодержавы, а где имеет все шансы на мировое господство? Подробности...
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Трамп обратится к Москве за помощью

В прошлом году Болтон и Патрушев встречались дважды в течении двух месяцевФото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС
Июнь станет для российско-американских отношений месяцем важных переговоров. Кроме анонсированной Трампом встречи с Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Японии, пройдет и встреча двух их «спецпредставителей» – Болтона и Патрушева. Встреча станет уже третьими их переговорами за последние десять месяцев. А пройдет она в очень необычном формате и месте – в Иерусалиме, причем с участием их израильского коллеги. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Новоявленный «Плохиш» российского кино

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Со времен Рейгана ни один режиссер не может снимать кино про американские вооруженные силы, не получив согласия министерства обороны США. Почему же в нашей стране режиссеры получают добро на съемки таких фильмов, как «Братство»? Подробности...
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Люди с хорошими лицами против провинции

Елена Кондратьева, журналист
Мы дружно смеялись, когда американцы снимали «Красную жару», где реализовали весь набор страхов о России – русская мафия, космонавт в ушанке и с бутылкой водки и прочая развесистая клюква. Если нравилось – смело открывайте «Новую». Подробности...
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США объявили Китай врагом

Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Китаю повезло, что долгие годы американцы фокусировались на России, но это время закончилось. Теперь Пекину придется в авральном режиме решать проблему своей технологической независимости. Американские корпорации больше не будут растить себе конкурентов. Подробности...
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            Захарова призвала Британию объяснить сообщения о психологических пытках Ассанжа

               31 мая 2019, 09:51
            Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
            Текст: Алина Назарова

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            Сообщения о применении психологических пыток к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в Великобритании требуют объяснения, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

            «А вот это сильно. Борцы за свободу и права человека что творят-то. Ждем официальных объяснений Королевства», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

            Так она прокомментировала интервью специального докладчика ООН по пыткам Нильса Мельцера газете Times о том, что симптомы, имеющиеся у Ассанжа, свидетельствуют о том, что он несколько лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.

            «У Ассанжа есть все симптомы, характерные для длительного воздействия психологических пыток, включая крайне сильный стресс, хроническую тревожность и глубокую психологическую травму. Все доказательства налицо. Ассанж несколько лет подвергался все более жестоким, бесчеловечным, унижающим человеческое достоинство видам обращения и наказания, совокупное воздействие которых можно охарактеризовать только как психологическую пытку», – заявил Мельцер, встречавшийся с основателем WikiLeaks в тюрьме Белмарш.

            Мельцер обвинил Великобританию, США и Швецию в том, что они совместно организовали «непрекращающуюся и ничем не ограниченную кампанию по запугиванию и клевете» против Ассанжа, передает ТАСС.

            В четверг WikiLeaks сообщила, что Ассанж перемещен в больничное отделение пенитенциарного учреждения из-за ухудшения состояния здоровья. Врачи диагностировали у него депрессию средней тяжести, инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами, которые стали результатом долгого пребывания в посольстве Эквадора, где он скрылся от британских властей и попросил политического убежища в июне 2012 года.

            Ассанж провел в добровольном заключении почти семь лет. Теперь не исключена его выдача в США, где ему грозит смертная казнь

            1 мая суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог. WikiLeaks осудила приговор британского суда, назвав его шокирующим и мстительным. ООН признала приговор Ассанжу несоразмерным. При этом в Скотленд-Ярде подтвердили, что журналист был задержан по запросу властей США.

            23 мая министерство юстиции США предъявило основателю WikiLeaks 17 новых обвинений. После этого адвокат основателя WikiLeaks Барри Поллак заявил об угрозе преследования независимых журналистов в США, а Комитет защиты журналистов признал преследование Ассанжа угрозой для СМИ в США.

            Кроме того, ордер на арест Ассанжа запросила прокуратура Швеции.

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