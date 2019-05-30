В WikiLeaks узнали об ухудшении здоровья Ассанжа в британской тюрьме

Состояние здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за время, проведенное в лондонской тюрьме Белмарш, ухудшилось, сообщает WikiLeaks.

По данным WikiLeaks, Ассанжа переместили в больничное отделение британской тюрьмы, передает ТАСС.

«За семь недель в тюрьме Белмарш его состояние здоровья продолжило ухудшаться, он сильно потерял вес. Решение руководства тюрьмы перевести его в больничное отделение говорит само за себя», – подчеркивается в заявлении.

В WikiLeaks заявили, что серьезно обеспокоены самочувствием Ассанжа.

Организация также осудила отказ шведского суда перенести дату слушания об аресте Ассанжа, назначенную на 3 июня, в связи с его состоянием здоровья.

Напомним, 1 мая суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог. WikiLeaks осудила приговор британского суда, назвав его шокирующим и мстительным. ООН признала приговор Ассанжу несоразмерным. При этом в Скотленд-Ярде подтвердили, что журналист был задержан по запросу властей США.

Кроме того, 20 мая, ордер на арест Ассанжа запросила прокуратура Швеции.

23 мая министерство юстиции США предъявило основателю WikiLeaks 17 новых обвинений. После этого адвокат основателя WikiLeaks Барри Поллак заявил об угрозе преследования независимых журналистов в США, а Комитет защиты журналистов признал преследование Ассанжа угрозой для СМИ в Соединенных Штатах.

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