В WikiLeaks узнали об ухудшении здоровья Ассанжа в британской тюрьме

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30 мая, четверг  |  Последнее обновление — 04:14  |  vz.ru
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Россиянам не хватает богатства

Россияне рассказали, на чем им приходится экономить Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Новый анализ российского потребления снова высветил проблему бедности в России. Половине семей в стране хватает денег только на еду и одежду, а еще 15% – только на еду. Россияне продолжают политику экономии, правда, в этом году на первое место вышла экономия не на еде, а на путешествиях, но продукты питания «стоят» рядом. Есть ли способ победить бедность в России?  Подробности...
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Как шорты Тимати помогают Российской армии

Коллекцию от Тимати показали руководству минобороныФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Скандал вызвала презентация коллекции одежды, созданной в стиле милитари рэпером Тимати. Присутствие на показе министра обороны Сергея Шойгу подогрело интерес к мероприятию – особенно когда генералу армии вручили специальную фирменную куртку. Одни обрушились на Тимати за «милитаризм», а другие обругали Минобороны за сотрудничество с «неправильным типом». Нужна ли нашей армии подобная реклама? Подробности...
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Криминальных авторитетов ждет тюрьма или заграница

В России впервые по новой статье УК «Занятие высшего положения в преступной иерархии» арестован криминальный авторитетФото: Томская полиция/Youtube
Томские сыщики первыми в стране применили новую статью УК, карающую просто за сам факт обладания статусом «вора в законе». По этой статье взят под стражу 43-летний местный житель, известный в криминальном мире как Коля Томский. Как изменитcя положение воров в законе в России, какую страну они выберут для прибежища и смогут ли руководить своими преступными империями из-за границы?  Подробности...
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Зачем Зеленский вернул на Украину политический труп Саакашвили

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» – так Саакашвили отреагировал на возвращение ему гражданстваФото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС,
Valentyn Ogirenko/Reuters
В среду Михаил Саакашвили вернется на Украину, с территории которой был изгнан по приказу Петра Порошенко. Новый президент Владимир Зеленский вернул опальному грузину украинское гражданство. И не исключено, что готов взять скандального политика в свою команду либертарианских реформаторов. Но зачем ему это нужно? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Кто заплатит за печеньки на российском майдане

Сергей Худиев, публицист, богослов
Человек может быть абсолютно искренним и преданным борцом за все хорошее. Но его кто-то должен кормить, одевать, оплачивать ЖКХ и прочую прозу жизни. Всю ночь поднимать гнев масс, а потом на работу к девяти? Так не получится. Подробности...
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О китайском опыте и почему не нужно трогать пенсии

Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации
Российская система социального и пенсионного обеспечения позволяет России выглядеть вполне достойно по сравнению с другими странами. Но при этом в России еще, к сожалению, говорить о полной социальной справедливости не приходится. Подробности...
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Выйти из бункера единомыслия

Сергей Мардан, публицист
Русские люди не склонны к компромиссам. Мы были уверены, что живем в стране победившего православия и побежденного сталинизма. Но социологи тычут нас мордой в реальность, которая нам вообще не нравится. Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

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      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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            В WikiLeaks узнали об ухудшении здоровья Ассанжа в британской тюрьме

            30 мая 2019, 03:30

            Текст: Антон Никитин

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            Состояние здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за время, проведенное в лондонской тюрьме Белмарш, ухудшилось, сообщает WikiLeaks.

            По данным WikiLeaks, Ассанжа переместили в больничное отделение британской тюрьмы, передает ТАСС.

            «За семь недель в тюрьме Белмарш его состояние здоровья продолжило ухудшаться, он сильно потерял вес. Решение руководства тюрьмы перевести его в больничное отделение говорит само за себя», – подчеркивается в заявлении.

            В WikiLeaks заявили, что серьезно обеспокоены самочувствием Ассанжа.

            Эквадор принял решение отказать в убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, он арестован британской полицией

            Организация также осудила отказ шведского суда перенести дату слушания об аресте Ассанжа, назначенную на 3 июня, в связи с его состоянием здоровья.

            Напомним, 1 мая суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог. WikiLeaks осудила приговор британского суда, назвав его шокирующим и мстительным. ООН признала приговор Ассанжу несоразмерным. При этом в Скотленд-Ярде подтвердили, что журналист был задержан по запросу властей США.

            Кроме того, 20 мая, ордер на арест Ассанжа запросила прокуратура Швеции.

            23 мая министерство юстиции США предъявило основателю WikiLeaks 17 новых обвинений. После этого адвокат основателя WikiLeaks Барри Поллак заявил об угрозе преследования независимых журналистов в США, а Комитет защиты журналистов признал преследование Ассанжа угрозой для СМИ в Соединенных Штатах.

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