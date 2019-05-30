Зеленский дал поручение в связи с гибелью военных при крушении Ми-8

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью четырех военных в результате крушения вертолета Ми-8 сухопутных войск ВС Украины.

Зеленский написал об этом в Twitter: «Катастрофа военного вертолета на Ровенщине. Четыре погибших воины. Поручил главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших».

При крушении вертолета погиб командир 16-й отдельной бригады армейской авиации сухопутных войск, сообщается на официальной странице сухопутных сил ВС Украины в Facebook.

В данный момент на месте происшествия работают спасатели, сотрудники правоохранительных органов и комиссия министерства обороны, генштаба и командования сухопутных войск ВС страны.

Причины крушения выясняются.

Вертолет Ми-8 упал в среду поздно вечером возле села Сестрятин в Ровенской области во время тренировочного полета. Сообщалось о гибели пяти человек.

В декабре минувшего года под Житомиром разбился истребитель Су-27 вооруженных сил Украины.

Еще один Су-27 разбился 16 октября в Винницкой области в ходе совместных с НАТО учений «Чистое небо». В результате авиакатастрофы погиб военнослужащий США.

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