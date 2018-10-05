Украина анонсировала воздушные учения с 10 странами НАТО

В середине октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей пройдут масштабные учения «Чистое небо-2018», сообщило министерство обороны Украины.

«Более 40 летательных аппаратов, десятки зенитных ракетных комплексов, сотни украинских военнослужащих, а также военные из почти 10 стран НАТО будут задействованы в самых масштабных за годы независимости Украины международных учениях», – заявляет ведомство, передает ТАСС.

От ВС Украины в учениях задействуют около 20 самолетов, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

США отправят на учения самолеты F-15C/D, С-130, КС-135 и БПЛА МQ-9, Польша и Румыния – самолеты F-16C.

В четверг в ВМС Украины заявили о готовности к бою во время прохода Керченского залива.

Позже в тот же день секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал крупные учения в Азовском море.