Турчинов анонсировал крупные военные учения в Азовском море

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что в Азовском море планируются широкомасштабные учения украинских военных.

«Хочу предоставить информацию, о которой я никому еще не рассказывал, что украинские военные также планируют провести серьезные обучения в Азовском море», – передает слова Турчинова «Укринформ».

Он добавил, что в ответ на «агрессию России» Украина наращивает в Азовском море военные компоненты, в том числе морские силы, береговую охрану и авиационную компоненту.

«И, безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации со стороны российской стороны», – заявил Турчинов.

Ранее в четверг в ВМС Украины заявили о готовности к бою во время прохода Керченского пролива.

22 сентября два украинских корабля прошли под Крымским мостом. Они направлялись в Бердянск для участия в создании новой военно-морской базы в Азовском море. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, зачем Украине база в этом регионе.

Украина называет создание военной базы в Азовском море и наращивание там военной силы ответом на якобы провокации со стороны России.