В ВМС Украины рассказали о готовности к бою во время прохода Керченского пролива

Замначальника штаба морского командования ВМС Украины Дмитрий Коваленко, командовавший походом двух украинских кораблей мимо берегов Крыма и через Керченский пролив, рассказал о готовности к боестолкновению.

Коваленко рассказал, что в начале прохода через Керченский пролив «маневрировал» правилами плавания: вместо «прошу разрешить проход» он сказал «планирую заход в 12-мильную зону для прохода через Керченский пролив в Азовское море», передает «Укринформ».

По его словам, это было важно.

Россия бесплатно предоставила лоцмана для прохода.

По словам Коваленко, обстановка была несколько нервной, и команда готовилась к тому, что может начаться боевое столкновение.

«Боевые группы, пулеметы – все заряжено было. Два человека в полной экипировке стояли на видном месте – чтобы россияне видели. Все остальные, тоже полностью экипированные, были готовы в любую минуту выбежать. Маскировочными сетками затянулись, чтобы скрыть движения», – рассказал он.

Также, отметил он, на кораблях были развернуты пожарные рукава, чтобы «смывать» россиян, «если бы полезли».

Напомним, в 22 сентября вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России, прошли два украинских корабля. На следующий день они прошли под Крымским мостом. Они направлялись в Бердянск для участия в создании новой военно-морской базы в Азовском море. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, зачем Украине военно-морская база в этом регионе.

Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя ситуацию, посмеялся над состоянием украинских корабля управления «Донбасс» и буксира «Корец».

Официальный представитель генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко заявлял, что Россия якобы создала множество «провокационных ситуаций» во время прохождения кораблей.