На Украине разбился Су-27

Во время учебно-боевого полета упал самолет Су-27 ВС Украины, ведется поисково-спасательная операция, сообщает генштаб ВСУ.

«Сегодня около 17.00 в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27», – сообщает генштаб ВСУ на своей официальной странице в Facebook.

Отмечается, что сейчас ведутся поисково-спасательные мероприятия в районе падения самолета.

Авиационные учения «Чистое небо – 2018» с участием восьми стран НАТО проходят на Украине с 8 по 19 октября. Ранее украинские Су-27 хорошо показали себя на учениях в сравнении с американскими F-16.