Украинские Су-27 оказались эффективнее американских F-15

Истребители Су-27 украинской армии в воздушном бою на дистанции от 1 до 1,5 километра показали себя лучше американских F-15C Eagle за счет большей маневренности и механизации.

Такие выводы можно сделать, посмотрев видео (с 9.50 мин.) с учений «Чистое небо – 2018», которое опубликовало на YouTube «Военное телевидение Украины».

В полетах приняли участие семь украинских Су-27М1/УБМ и шесть американских F-15C Eagle.

Авиационные учения «Чистое небо – 2018», в которых принимают участие восемь стран НАТО, проходят на Украине с 8 по 19 октября.