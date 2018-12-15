Военный самолет разбился на Украине

Самолет Су-27 потерпел крушение под украинским Житомиром, пилот погиб, сообщили в генштабе Вооруженных Сил Украины.

«15 декабря 2018 года на Житомирщине около 15.00 в ходе выполнения плановых полетов, при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб», – говорится в сообщении генштаба в Facebook.

В сообщении говорится, что обстоятельства и причины инцидента выясняются.

По предварительным данным, самолет упал на военном аэродроме под Житомиром, в полутора километрах от полосы, сообщает «Обозреватель».

Погибший – военный Александр Фоменко, у которого остались жена и дочь.

Начато досудебное расследование инцидента, сообщили в военной прокуратуре.

«В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины, «Нарушение правил полетов или подготовки к ним», – говорится в сообщении.

На месте крушения работает группа военных прокуроров аппарата военной прокуратуры Центрального региона Украины, прокуроров Житомирского гарнизона и следственных государственного бюро расследований.

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