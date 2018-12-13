Истребитель упал во время учений США на Гавайях

Во время учений ВВС национальной гвардии США на Гавайях упал истребитель Hawker Hunter, пилот госпитализирован, сообщают информационные агентства.

Самолет упал в океан у острова Оаху во время учений Sentry Aloha, в которых принимают участие 800 человек и порядка 30 самолетов. При этом управлял истребителем гражданский, заключивший контракт с нацгвардией, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Вылеты из международного аэропорта в Гонолулу приостанавливались, но уже возобновлены.

Истребители Hawker Hunter производились Великобританией в 1940–1960 годах, в разное время их использовали свыше 20 стран.