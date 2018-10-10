При катастрофе Су-27 на Украине погиб американский военный

Военнослужащий США погиб при крушении Су-27 в Винницкой области, заявили в генштабе ВС Украины.

Сообщается, что погибли два пилота самолета, передает РИА «Новости».

Позже пресс-секретарь Минобороны Украины заявил, что ведомство пока не располагает информацией о том, был ли пилот из США на борту разбившегося Су-27.

Ранее стало известно, что на Украине в районе села Уланов между населенными пунктами Бердичев и Хмельник на учениях упал самолет Су-27.

Отметим, что чуть более года назад в Неваде опытный американский военный летчик погиб при катастрофе Су-27. Этот самолет находился в составе секретного подразделения Red Hats, которое используется для имитации действий потенциального противника на учениях.