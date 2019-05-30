На Украине разбился военный вертолет

В результате крушении вертолета Ми-8 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, разбившегося в Ровенской области, погибли пять человек, сообщили в Генштабе ВСУ.

Вертолет упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. Cвязь с машиной была потеряна в 23.27 среды.

«В результате авиационной катастрофы предварительно погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении Генштаба ВСУ в соцсети Facebook.

Как утверждается, экипаж вертолета выполнял учебно-тренировочный полет.

На месте крушения вертолета работают спасательные службы и правоохранительные органы. Также к месту происшествия прибыла комиссия министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины. Причины произошедшего выясняются.

Напомним, в декабре прошлого года под Житомиром разбился истребитель Су-27 Вооруженных Сил Украины.

Еще один Су-27 разбился 16 октября в Винницкой области в ходе совместных с НАТО учений «Чистое небо». В результате авиакатастрофы погиб военнослужащий США.

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