Под Барнаулом женщина бросилась под фуру ради спасения детей

На трассе Барнаул – Рубцовск женщина-водитель выбежала навстречу несущемуся грузовику, чтобы спасти детей в своем автомобиле; она погибла, дети получили травмы.

По данным очевидцев, которые сообщили о трагедии в своих соцсетях, женщина стала участницей масштабной аварии на трассе Барнаул – Рубцовск: несколько автомобилей столкнулись из-за того, что дым от горящей травы накрыл дорогу, сообщает Сиб.фм.

Женщина увидела, что к легковушкам, стоявшим на дороге, несется грузовик, и выбежала ему навстречу, так как в салоне ее иномарки находилось трое детей. Водитель фуры не успел затормозить, в результате женщина погибла на месте. Грузовик затем врезался в легковушку, но не на полной скорости. Дети получили травмы разной степени тяжести, они доставлены в больницу.

ДТП произошло еще 24 мая, сообщает Altapress. По официальным данным, в 18.07 по местному времени женщина 1985 года рождения вышла на трассу из своего Ford, после чего ее саму и машину сбил грузовик Scania. За рулем находился водитель 1973 года рождения. Женщина погибла, трое пассажиров Ford получил травмы.