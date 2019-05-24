Новый глава генштаба ВСУ сказал, чего не надо ждать от России

Новый глава генштаба ВСУ Руслан Хомчак, сменивший на этом посту Виктора Муженко, заявил, что не ожидает от России нападения на Украину, хотя обстановка в Донбассе и остается напряженной.

«Угроза прямого вторжения всегда может быть. Но я думаю, что завтра прямого вторжения не будет. Потому что для любого вторжения должна быть цель. Если цели нет, то просто идти убивать – ни один руководитель, кто развязывает войну, так не делает. Все делается с целью», – сказал Хомчак в интервью УНИАН.

Комментируя ситуацию в Донбассе, он отметил, что она по-прежнему остается напряженной, поэтому ВСУ должны оставаться боеспособными и готовыми к любому варианту развития событий.

При этом он подчеркнул, что в Донбассе Украине противостоит Россия, но с помощью подразделений, сформированных из местных жителей.

Также начальник украинского генштаба заявил, что выступает против своего участия в переговорах с представителями неподконтрольного Киеву Донбасса.

«Я начальник генерального штаба, у меня функции совсем другие, я не переговорщик. Пусть переговорщики говорят – это министерство иностранных дел, остальные, есть те структуры, которые должны вести переговоры. Я умею управлять, готовить вооруженные силы ко всем возможным угрозам, к адекватному реагированию, причем с минимальными потерями», – сказал Хомчак.

Ранее Хомчак дал оценку керченскому инциденту. Также президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего ждет от нового главы генштаба ВСУ.

Газета ВЗГЛЯД изучала, как строилась карьера нового начальника генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака.

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