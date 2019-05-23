Зеленский дал первые поручения новому главе генштаба ВС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ждет от нового главы генштаба ВС Руслана Хомчака изменений устоявшихся советских стандартов на западные.

«Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно будет оставаться все меньше советского, вместо этого на деле будут внедряться западные стандарты. Вооруженные силы Украины должны стать в один уровень с лучшими армиями мира», – написал Зеленский в Twitter.

Очікую, що з приходом генерала Хомчака у нашій армії щодня залишатиметься дедалі менше радянського, натомість на ділі впроваджуватимуться західні стандарти. Збройні сили України мають стати в один рівень з найкращими арміями світу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 23 мая 2019 г.

Напомним, 21 мая Зеленский назначил Хомчака новым начальником генштаба и главнокомандующим вооруженными силами Украины.

Также ранее Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.

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