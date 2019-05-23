На технологический скачок России потратят 43 млрд рублей

В России подготовлен план развития квантовых технологий, по которому к 2024 году должно быть сокращено отставание страны в этой области: предполагается создать профильную организацию и выделить более 43 млрд рублей инвестиций. В процесс будет привлечен и бизнес, которому интересны квантовые коммуникации – спрос на них ожидается со стороны силовиков и финансистов.

Российский квантовый центр (РКЦ) и НИТУ МИСиС вместе с экспертами разработали проект «дорожной карты» развития квантовых технологий. В пятницу, 24 мая, его рассмотрит набсовет АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ), а затем правительство, передает «Коммерсант».

Предполагается, что к 2024 году Россия станет значимым игроком на рынке квантовых технологий: по отдельным направлениям, таким как квантовые вычисления, можно сократить отставание, а по другим – «выйти на мировой уровень», заняв порядка 8% глобального рынка квантовых коммуникаций.

Квантовые технологии используют свойства индивидуальных квантовых систем, в которых проявляются новые физические эффекты (суперпозиция, запутанность и другие).

В проекте «дорожной карты» обсуждаются три направления использования квантовых технологий, рассказал вице-президент по науке и образованию «Сколково» Николай Суетин: квантовые вычисления (компьютеры), квантовые коммуникации и квантовые сенсоры.

В данный момент исследования в России ведутся только по двум последним направлениям.

Квантовые сенсоры можно использовать в навигации и медицине, квантовые коммуникации – для обеспечения безопасности, квантовые компьютеры – для развития искусственного интеллекта.

Этот рынок только начинает формироваться, потому показателен не уровень продаж, а объем инвестиций в квантовые технологии – в России он гораздо меньше, чем у мировых лидеров.

По документу до 2024 года на это потребуется 43,85 млрд рублей. Почти половина суммы (21,41 млрд рублей) необходима на гранты на проекты по разработке и применению технологий, 6,8 млрд рублей – на проекты по внедрению, 5,4 млрд рублей – на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей – на поддержку компаний-лидеров.

Отмечается, что при подготовке проекта стояла задача сформировать общее понимание бюджета, источники будут обсуждаться на следующих этапах.

Для развития квантовых технологий предлагается создать отдельную структуру, учредителями которой могли бы стать АНО ЦЭ, Российская венчурная компания, «Ростех», «Росатом», «Ростелеком», Газпромбанк, Сбербанк и «Сколково».

Также среди возможных участников проектов в качестве исполнителей и заказчиков указываются «Яндекс», Mail.ru Group, сотовые операторы, «Инфотекс», «КриптоПро».

Например, «Ростелеком» будет заниматься квантовыми коммуникациями; компания видит коммерческий потенциал в этой технологии и уже начал «масштабную серию тестирования решений российских вендоров, обеспечивающих квантовое шифрование».

«Квантовое шифрование нужно при передаче критически важных данных. Сейчас в мире главными заказчиками являются спецслужбы и силовые ведомства, это также интересно банкам для проведения трансакций. «Ростелекому» технология нужна для передачи данных между дата-центрами», – рассказал представитель оператора.

Однако начало коммерческого использования технологии зависит от сертификации оборудования и решений, а это небыстрый процесс.

В «Инфотексе» подтвердили, что готовы участвовать в разработке и пилотном внедрении систем квантового распределения ключей и средств криптографической защиты информации на их основе.

Руководитель технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Николай Легкодимов считает, что говорить о том, удастся ли вывести отечественные квантовые технологии на мировой уровень, преждевременно. Он отметил, что технологии развиваются очень быстро, и то, что в данный момент обсуждается, к 2024 году уже может устареть.

Он добавил, что с применением квантовой криптографии могут возникнуть сложности: в России органы, выдающие сертификаты, просят делиться ключами шифрования, а квантовые технологии «не предусматривают этого в принципе».

Несколько лет государство не менее активно поддерживало инновационные нанотехнологии.

«Нанотехнологии, можно сказать, были дискредитированы излишней популярностью, вызванной доступностью программы поддержки их развития», – предположил Легкодимов.

По его мнению, у квантовых технологий порог входа гораздо выше как по капитальным вложениям, так и по необходимому уровню научно-ресурсной базы, потому «можно надеяться, что ситуация не повторится».

Напомним, в 2018 году российские разработчики предложили странам Азии и Европы создать Евразийский квантовый путь со сквозной передачей ключей шифрования для обеспечения защиты передаваемых данных.