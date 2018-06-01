В России предложили создать Евразийский квантовый путь

Российские разработчики предложили странам Азии и Европы создать Евразийский квантовый путь со сквозной передачей ключей шифрования для обеспечения защиты передаваемых данных, заявил президент некоммерческого партнерства «Руссофт», руководитель рабочей группы SafeNet Валентин Макаров.

По словам Макарова, существуют риски того, что быстро развивающийся квантовый компьютер через несколько лет сможет расшифровывать в режиме реального времени те ключи шифрования, которые в данное время используются для защиты информации, передает РИА «Новости».

Он отметил, что применение квантовых коммуникаций, в которых ключи шифрования передаются с большой частотой по квантовому каналу, может решить проблему взлома ключей шифрования.

«Ключи шифрования, передаваемые в оптоволокне по квантовому каналу, физически невозможно перехватить, так как при перехвате и измерении сигнала ключ исчезнет. А скорость смены ключей такова, что даже квантовый компьютер не успеет расшифровать ключ и получить переданный пакет данных до очередной смены ключа шифрования», – сказал он.

Макаров рассказал также, что эта разработка уже выходит на практический уровень.

«В России есть три компании, которые разрабатывают такую технологию. Работа идет во всем мире, очевидно, что нас ожидает жуткая конкуренция между странами за то, кто предложит мировому рынку коммерчески лучшее предложение по квантовой криптографии», – сказал он.

По его словам, Россия в этой «гонке» идет на третьем месте за Китаем и США, причем Китай на первом месте.

«Если мы сможем объединить силы с Китаем, другими азиатскими странами, то сможем выйти вперед. Мы посчитали, что нам для того, чтобы проложить квантовый магистральный путь от границы с Китаем до границы с Финляндией, потребуется около 40 млрд рублей», – добавил Макаров.

Он отметил также, что реализация проекта позволит защитить канал по новой технологии и обеспечит передачу данных на 20-30 миллисекунд быстрее, чем это делается сейчас.