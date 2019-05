Перевозчик раскрыл подробности «заплыва» автобуса под музыку из «Титаника»

Пассажирам автобуса в Сыктывкаре, водитель которого проехал затопленный участок дороги под музыку из фильма «Титаник», ничего не угрожало, сообщил представитель Товарищества индивидуальных перевозчиков, которое занимается обслуживанием этого маршрута.

Видео с пересекающим погруженную под воду проезжую часть автобусом под песню My heart will go on опубликовали в соцсетях.

Местные СМИ отметили, что водитель включил композицию при подъезде к поселку Седкыркещ, находящегося на берегу реги Вычегды.

Представитель компании-перевозчика сообщил, что ролик был снят в субботу в пик паводка, в зоне которого каждый год находится поселок Седкыркещ, передает РИА «Новости».

Местные жители направляются к месту переправы на катере, откуда ходят автобусы в Сыктывкар, отметил перевозчик.

«Перевозки по маршруту в зоне затопления контролируются и нами, и республиканским управлением МЧС... Можно сказать, что мы следим за каждым сантиметром (подъема) воды... и безопасность пассажиров полностью обеспечивается», – пояснил представитель компании.

Он добавил, что электрооборудование автобусов находится в верхней части кузова, это позволяет предотвратить контакт с водой.

«Сейчас пик прошел, и вода упала», – заключил представитель перевозчика.