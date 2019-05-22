Зеленский счел президентское кресло неудобным

Новый президент Украины Владимир Зеленский, во время первого посещения своего кабинета заявил, что кресло главы государства показалось ему неудобным.

Команда Зеленского обнародовала в среду видео от первого лица о том, как проходил первый рабочий день Зеленского. Кроме прочего, на записи запечатлен момент, когда Зеленский впервые входит в свой кабинет и пробует усесться в кресло главы государства. Первой его реакцией стали слова: «Неудобно».

Сразу после этого Зеленский обратился к команде с напоминаем о своем желании переехать из здания администрации президента, передает ТАСС. «Я вот смотрю и думаю: так когда мы переезжаем?!» – обратился он к соратникам.

На видео также есть кадры, на которых Зеленскому перед инаугурацией задают вопрос о том, как быть президентом и оставаться человеком. «Пока все идет правильно», – ответил на вопрос Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский, в понедельник вступивший в должность президента Украины, предложил кабинету министров освободить место для тех, кто будет думать о будущих поколениях. Кроме того, он объявил о роспуске Верховной рады, а также призвал уволить ряд министров и руководителей ведомств.