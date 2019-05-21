Американским военным посоветовали сбивать российские самолеты

В комментариях к сообщению командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter о перехвате российских Ту-95 и Су-35 американцы заявили, что Россия не является другом для США и их самолеты нужно сбивать.

«Сбить ублюдков, а затем принести официальные извинения», – написал в комментариях Jim Feely.

Shoot the bastards down and then Apologize. — Jim Feely (@JimFeely2) 21 мая 2019 г.

Mrs. Clarke полагает, что Россия своими действиями проверяет «время отклика» американских сил.

С этим высказыванием согласен и EastTraveler. Он заявил, что Россия должна либо «прекратить военные действия ради мира, либо продолжать свой нынешний путь антагонизма, ведущий к конфликту».

«Они не друзья Америки!» – заявил пользователь Twitter.

The Duke назвал происходящее «играми холодной войны».

Пользователь rick также заявил, что Россия в последние пять лет была «более антагонистичной и враждебной, чем любая другая страна на планете», а в пример привел ситуацию на Украине.

Напомним, командование воздушно-космической обороны Северной Америки опубликовало фотографии с перехваченными российскими Ту-95 и Су-35 в небе недалеко от побережья Аляски.