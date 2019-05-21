США показали перехваченные Ту-95

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) опубликовало фотографии с перехваченными российскими Ту-95 и Су-35 в небе недалеко от побережья Аляски.

«Истребители NORAD перехватили российские бомбардировщики и истребители, входящие в зону действия ПВО Аляски 20 мая», – сообщило командование в официальном Twitter.

NORAD fighters intercepted Russian bombers+fighters entering Alaskan ADIZ May 20. 2x Tu-95s were intercepted by 2x F-22s; a second group of 2x Tu-95+2x Su-35 was intercepted later by 2 more F-22’s; NORAD E-3 provided overall surveillance. The aircraft remained in int'l airspace pic.twitter.com/VrNuSWFOQm — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) 21 мая 2019 г.

Отмечается, что всего было перехвачено два Ту-95 и два Су-35, перехват производился самолетами F-22.

Также в сообщении подчеркивается, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве.

Напомним, Минобороны России сообщало об успешно выполненном полете Ту-95МС вдоль берегов Аляски и Алеутских островов.

В сентябре 2018 года для перехвата российских Ту-95 NORAD у берегов Аляски были вынуждены поднять истребители F-22.