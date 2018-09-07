Полет российских Ту-95 у берегов Аляски вынудил США поднять в небо F-22

Представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки Майкл Кучарек сообщил, что в минувшую субботу в международном воздушном пространстве у побережья Аляски были обнаружены два российских стратегических бомбардировщика Ту-95, на перехват которых были подняты истребители F-22.

По словам американского военного, неопознанные самолеты были замечены к югу от Алеутских островов в опознавательной зоне ПВО Аляски, после чего два базирующихся на Аляске F-22 НОРАД перехватили и визуально идентифицировали два российских дальних бомбардировщика Ту-95 «Медведь», передает ТАСС.

Кучарек подчеркнул в интервью изданию The Washington Free Beacon, что Ту-95 не нарушали границу воздушного пространства Соединенных Штатов или Канады.

Представитель НОРАД добавил, что F-22 сопровождали российские самолеты до тех пор, пока те не покинули опознавательную зону американской ПВО, которая простирается примерно на 320 км от западного побережья Аляски.

Напомним, в среду два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полет над Средиземным морем.