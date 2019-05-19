Порошенко пригласили на инаугурацию Зеленского

На инаугурацию Владимира Зеленского пригласили действующего президента Украины Петра Порошенко, сообщают украинские СМИ.

По данным «Украинской правды», на официальную часть инаугурации Зеленского приглашены все украинские президенты, кроме Виктора Януковича, передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что Зеленский приедет в Верховную раду в 10.00, там он принесет присягу, после чего пешком направится в Мариинский дворец и будет принимать официальные делегации.

Уже после этого он отправится в администрацию президента на двусторонние встречи с иностранными президентами и членами правительств.

Накануне Зеленский извинился перед жителями страны за неудобства в связи со своей инаугурацией, запланированной на понедельник, 20 мая.