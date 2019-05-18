Зеленский извинился перед киевлянами в связи с инаугурацией

Избранный президент Украины извинился перед жителями страны за неудобства в связи со своей инаугурацией, запланированной на понедельник, 20 мая.

«Вы знаете уже, что инаугурация назначена на 20 мая. Вы помните все, что мы настаивали, чтобы инаугурация прошла именно 19 мая, чтобы это был выходной день, чтобы не создавать проблемы и пробки для киевлян», – рассказал политик в своем видеообращении в соцсетях, передает РИА «Новости».

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



Он подчеркнул, что за перенос торжеств на 20 мая проголосовала Верховная рада. Зеленский отметил, что значительная часть киевских дорог будет перекрыта из-за визита иностранных гостей.

«Извините, пожалуйста, извините все, простите Верховную раду. Рада создала неудобства нам – мы, обещаю, сделаем им», – заключил он.

Напомним, Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. МИД Украины сообщил, что Россию не приглашали на это мероприятие.