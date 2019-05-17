Украина не пригласила Россию на инаугурацию Зеленского

Украина решила не приглашать представителей России на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского, которая пройдет 20 мая.

«Россия не была приглашена на это мероприятие. Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнерами и друзьями», – передает ТАСС заявление представителя МИД Украины Екатерины Зеленко.

Церемония инаугурации Зеленского в качестве президента Украины состоится 20 мая в Киеве.

Сам Зеленский настаивал на приведении его к присяге именно 19 мая, считая, что действующие власти пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы лишить его права роспуска Верховной рады в законодательные сроки.

Ранее в пятницу министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что написал заявление об отставке.