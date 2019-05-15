Ущерб от налоговых махинаций в России вырос на треть

В МВД заявили, что ущерб от налоговых махинаций в 2018 году в России составил почти 95 млрд рублей, что на 32,6% больше, чем годом ранее.

В отчете МВД о состоянии преступности за минувший год сказано, что всего в 2018 году преступления нанесли материальный ущерб на 563 млрд рублей (на 37,8% больше аналогичного показателя 2017 года), из них от экономической направленности – на 403 млрд, в том числе от налоговых преступлений – на 94,9 млрд, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что в 2017 году ущерб от налоговых преступлений был 71,5 млрд рублей, что на 32,6% меньше.

Однако, общее число зарегистрированных преступлений при этом снизилось на 3,3%. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 25 субъектах страны, снижение – в 60.

Ранее в МВД сообщали о количестве преступлений, связанных со взяточничеством.