В России выросло число коррупционных преступлений

В МВД сообщили, что количество преступлений, связанных со взяточничеством, выросло в 2018 году на 3,4%, отметив, что чаще люди получали, чем давали взятки.

«Всего преступлений коррупционной направленности – 30 495, из них связанные со взяточничеством – 12 527, в том числе получение взятки – 3 499, дача взятки – 2 612, посредничество во взяточничестве – 979, мелкое взяточничество – 5 437», – сказано в отчете МВД России о состоянии преступности за минувший год, передает РИА «Новости».

В МВД также уточнили, что в 2018 году получать взятки стали почти на 10% больше, давать – на 15% чаще, а посредничать – больше почти на 21%.

Руководитель рабочей группы общероссийского движения «За реальные дела» по вопросам соблюдения прав предпринимателей Янис Юкша объяснил, почему возбужденных дел по факту получения взятки больше, чем дел по факту ее дачи.

«Во-первых, в России есть возможность отказа от преступления. Во-вторых, лицо, сообщившее, что от него требуют взятку, которое способствует тем раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности. Вот и получается, что, казалось бы, количество преступлений должно быть одинаковым, а оно разнится», – сказал он.

Ранее сообщалось, что, по данным Судебного департамента при Верховном суде, реальным лишением свободы в 2018 году были наказаны около 500 взяточников.

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