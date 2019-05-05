Названо число осужденных взяточников в России

Реальным лишением свободы в прошлом году были наказаны около 500 взяточников, из них только 48 человек – по статье «мелкое взяточничество», следует из статистики по делам коррупционной направленности, опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде.

Статистика составлена по приговорам, которые вступили в прошлом году в законную силу. По статье о получении взятки в 2018 году было осуждено 2 тыс. 167 человек, по статье о мелком взяточничестве – 3 тыс. 722 человека, передает РИА «Новости».

Статья 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» применяется к коррупционерам, которые получили не более 10 тыс. рублей. Максимальная мера наказания по этой статье – один год заключения. В 2018 году 48 человек по этой статье были приговорены к лишению свободы, 35 получили условные сроки, еще 44 мелким взяточникам ограничили свободу. 1 тыс. 987 человек были оштрафованы.

По статье 290 УК РФ «Получение взятки», по которой возможно лишение свободы на срок до 15 лет, в 2018 году 446 человек отправились в колонии, 305 получили условные сроки. 297 человек были приговорены к штрафу.

За дачу взятки по статье 291 УК РФ осудили более 1,5 тыс. человек, в колонии направились 250 человек. За посредничество при даче взятки осудили 270 человек.

Накануне сообщалось, что в России за год осудили больше 100 следователей и прокуроров.