Названо число осужденных взяточников в России

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5 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:29  |  vz.ru
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Потеря российской нефти дорого обойдется ЕС

Российская нефть для Европы оказалась практически незаменимойФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Скандал с некондиционной российской нефтью, поступающей в Европу, спровоцировал не только ожесточенные дебаты в местных СМИ о том, «как нехорошо энергетически зависеть от Москвы», но и привел ко вполне осязаемым действиям. Страны ЕС готовы распечатать свои НЗ. Помощи ждать фактически неоткуда. США, например, смогут подвезти нефть не раньше чем через три недели. Встает вопрос: выживет ли Евросоюз в случае потери им России как поставщика нефти? Подробности...
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Мог ли Советский Союз выбирать президента США

Не исключено, что Брежнев и впрямь мечтал подыграть Форду на выборах 1976 годаФото: РИА «Новости»
Утверждение главы Госдепа США о вмешательстве Москвы в американские выборы аж в 1974 году вызвало ожидаемую реакцию в Москве. Сергей Лавров прокомментировал это заявление с изрядной иронией. И все же – имелись ли у Майка Помпео хоть какие-то основания говорить о таком вмешательстве и какого президента США хотел видеть СССР в 1970-е годы? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Британия доверила женщине исправлять ошибки министра-русофоба

От нового министра обороны Великобритании – женщины – ждут большей жесткости, чем от мужчинФото: Dinendra Haria/Zuma/Global Look Press
Тереза Мэй наконец избавилась от русофобского министра обороны Гэвина Уильямсона, который предлагал Москве «отойти и заткнуться». Новым главой ведомства впервые назначена женщина, от которой – в лучших традициях британского руководства – ждут куда большей жесткости, чем от мужчин. Впрочем, любовью к России не отличается и Пенни Мордонт. Она видит в России угрозу мировому порядку. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Иван-дурак русского поля экспериментов

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Традиционный русский герой – это Иван-дурак в том или ином отражении. Отражения перетекают и меняются, Иван-дурак поочередно выступает в амплуа везучего рубахи-парня, героя, трикстера. Все зависит от запросов эпохи. Подробности...

Последний позорный список для России

Антон Крылов, журналист
Каспарову и компании нужно люстрировать, запрещать, тащить и не пущать. Они не способны к диалогу, только к самовлюбленному монологу. Они не способны пожелать здоровья политическому оппоненту – только наказания. Подробности...
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Уважаемый чешский суд публично обгадился

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Решение Конституционного суда Чехии о признании законным отказа в обслуживании в отеле россиянам, которые считают, что Крым наш, противоречит не только мировой судебной практике, но и самой логике права. Подробности...
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            Названо число осужденных взяточников в России

            5 мая 2019, 11:24

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Реальным лишением свободы в прошлом году были наказаны около 500 взяточников, из них только 48 человек – по статье «мелкое взяточничество», следует из статистики по делам коррупционной направленности, опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде.

            Статистика составлена по приговорам, которые вступили в прошлом году в законную силу. По статье о получении взятки в 2018 году было осуждено 2 тыс. 167 человек, по статье о мелком взяточничестве – 3 тыс. 722 человека, передает РИА «Новости».

            Статья 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» применяется к коррупционерам, которые получили не более 10 тыс. рублей. Максимальная мера наказания по этой статье – один год заключения. В 2018 году 48 человек по этой статье были приговорены к лишению свободы, 35 получили условные сроки, еще 44 мелким взяточникам ограничили свободу. 1 тыс. 987 человек были оштрафованы.

            По статье 290 УК РФ «Получение взятки», по которой возможно лишение свободы на срок до 15 лет, в 2018 году 446 человек отправились в колонии, 305 получили условные сроки. 297 человек были приговорены к штрафу.

            За дачу взятки по статье 291 УК РФ осудили более 1,5 тыс. человек, в колонии направились 250 человек. За посредничество при даче взятки осудили 270 человек.

            Накануне сообщалось, что в России за год осудили больше 100 следователей и прокуроров.


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