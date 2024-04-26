В ФТС заявили о саботировании прохождения грузов Финляндией и странами Балтии

Врио главы ФТС Давыдов: Страны Балтии и Финляндия саботируют прохождение грузов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Финляндия, Латвия, Эстония, Литва реально саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди, передает РИА «Новости».

В качестве примера Давыдов привел ситуацию на пункте пропуска «Бурачки – Терехово» на российско-латвийской границе, где около 2 тыс. машин дожидаются очереди попасть в Россию, а пропускают они чуть больше 100 автомобилей в сутки, поэтому людям приходится по 20 дней стоять в очереди, несмотря на то, что грузом может быть «скоропорт», лекарства либо продукты первой необходимости.

«Вот это сознательная политика удушения и саботажа, реального саботажа международной торговли», – добавил Давыдов.

Напомним, в ФТС сообщили, что на границе Литвы и России в Калининградской области собралась пробка из нескольких десятков грузовиков.